Главный тренер «Питтсбурга» оценил четыре очка Евгения Малкина в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру российского нападающего Евгения Малкина, который во встрече с «Филадельфией Флайерз» забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Это ещё один парень, которого очень волнует, что происходит с «пингвинами», и он хочет внести свой вклад в наши победы. В такой вечер, как сегодня, он был важной частью атаки», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.