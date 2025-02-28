Расписание матчей КХЛ на 28 февраля 2025 года

Сегодня, 28 февраля, пройдут пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 77 очков после 59 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 встречах.