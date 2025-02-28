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Расписание матчей КХЛ на 28 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 28 февраля 2025 года
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Сегодня, 28 февраля, пройдут пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 77 очков после 59 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 встречах.

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