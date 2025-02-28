«Адмирал» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 28 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Адмирал» после 58 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 59 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 77 очков.