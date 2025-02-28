«Адмирал» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск
Поделиться
Сегодня, 28 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Адмирал» после 58 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка.
В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 59 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 77 очков.
Комментарии
- 28 февраля 2025
-
10:45
-
10:28
-
10:11
-
09:50
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:38
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:41
-
07:32
-
07:18
-
07:00
-
06:53
-
06:47
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:23
-
06:14
-
06:14
-
05:59
-
05:53
-
05:50
-
05:41
-
05:39
-
05:35
-
04:33