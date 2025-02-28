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Василевский вышел на третье место по «сухим» матчам среди действующих вратарей из Европы

Василевский вышел на третье место по «сухим» матчам среди действующих вратарей из Европы
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» в 38-й раз за карьеру отыграл «на ноль».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский вышел на третье место по «сухим» матчам среди действующих вратарей вне Северной Америки. Примечательно, что первые две строчки также занимают российские голкиперы: Сергей Бобровский (46) из «Флориды Пантерз» и Семён Варламов (41) из «Нью-Йорк Айлендерс».

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 19:15 (pp)     2:0 Чернак (Хагель, Чирелли) – 43:51     3:0 Хагель (Хедман) – 57:10    
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