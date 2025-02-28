Василевский вышел на третье место по «сухим» матчам среди действующих вратарей из Европы

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» в 38-й раз за карьеру отыграл «на ноль».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский вышел на третье место по «сухим» матчам среди действующих вратарей вне Северной Америки. Примечательно, что первые две строчки также занимают российские голкиперы: Сергей Бобровский (46) из «Флориды Пантерз» и Семён Варламов (41) из «Нью-Йорк Айлендерс».

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.