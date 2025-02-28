Расписание матчей ВХЛ на 28 февраля 2025 года
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Сегодня, 28 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 82 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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