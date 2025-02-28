Расписание матчей ВХЛ на 28 февраля 2025 года

Сегодня, 28 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Молот Пермь Не начался Югра Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК Ижсталь Ижевск Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК Торпедо-Горький Нижний Новгород Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Рязань-ВДВ Рязань Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался Зауралье Курган Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 82 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».