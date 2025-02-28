Матвей Мичков высказался о поражении от «Питтсбурга» в игре, где «Филадельфия» вела 3:0

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о поражении от «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ). Напомним, «лётчики» по ходу встречи вели 3:0 и 4:2.

«Всегда приятно забивать голы, отдавать передачи, но всё-таки самое главное, чтобы выигрывала команда. Сегодня обидное поражение, в овертайме пропустили нелепый гол. Немного не разобрались, где чей игрок, и получили за это. С такими игроками, как Малкин и Кросби, нельзя ошибаться. К сожалению, сегодня не получилось. Взяли одно очко, хотелось бы больше, но будем двигаться дальше. Будем готовиться к следующему матчу, его надо выигрывать», — приводит слова Мичкова сайт «Филадельфии».