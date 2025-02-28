Расписание матчей МХЛ на 28 февраля 2025 года
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Сегодня, 28 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Не начался
Ладья
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
Толпар
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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