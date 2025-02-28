Расписание матчей МХЛ на 28 февраля 2025 года

Сегодня, 28 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК Стальные Лисы Магнитогорск Не начался Ладья Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК Авто Екатеринбург Не начался Толпар Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Мамонты Югры Ханты-Мансийск Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Локо Ярославль Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК Алмаз Череповец Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался Русские Витязи Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.