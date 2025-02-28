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Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Василевский — третьей

Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Василевский — третьей
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Напомним, форвард во встрече с «Филадельфией Флайерз» (5:4 ОТ) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Второй звездой дня признан форвард «Юты» Клейтон Келлер, который в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1) набрал 5 (1+4) очков.

Третья звезда дня — российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Во встрече с «Калгари Флэймз» (3:0) он в 38-й раз за карьеру отыграл «на ноль».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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