«Трактор» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 февраля, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 82 очками после 60 матчей.
«Ак Барс» располагается на четвёртой строчке в таблице Востока, набрав 76 баллов после 59 встреч.
Это будет третья игра клубов в нынешнем сезоне. В первых двух встречах команды обменялись домашними победами.