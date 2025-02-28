«Перспективная команда, но не явный фаворит». Трёхкратный олимпийский чемпион — о СКА

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил последние встречи СКА, в которых армейский клуб проиграл три матча — «Куньлуню» (4:6), «Спартаку» (2:7) и московскому «Динамо» (0:1).

— У СКА — третье поражение кряду. Мини-кризис?

— Не понимаю, почему в прессе столько эмоций вокруг СКА. Это молодая, перспективная команда, но не явный фаворит. Ожидания от Санкт-Петербурга не должны быть завышены. Вчера сравнил составы команд. У «Динамо» в атаке были Комтуа, Уил и Сикура. Сегодня уровень нашего хоккея такой, что, к сожалению, многое решают легионеры, тут лучший пример — уфимский Ливо. А у СКА этих легионеров нет, видимо, там взят немного другой кадровый курс — на российских хоккеистов.

Очень много восхищений было вокруг новичка Демидова. У него действительно наметился отличный отрезок в январе. Но молодёжь не всегда стабильна.

— Что ждать от «Динамо» и СКА в плей-офф?

— Обе команды — быстрые, атакующие. Если всё удастся рассчитать правильно, то у «Динамо» есть серьёзные шансы на Кубок Гагарина. Хорошая команда и у СКА, но она более молодая, на перспективу, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.