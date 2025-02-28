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«Критика разбила ему сердце». Супруга Гретцки Джанет — о комментариях про Уэйна в прессе

«Критика разбила ему сердце». Супруга Гретцки Джанет — о комментариях про Уэйна в прессе
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Супруга Уэйна Гретцки Джанет рассказала о том, как легендарный экс-форвард воспринимает критику со стороны канадских СМИ. Ранее Гретцки многократно замечали на мероприятиях, которые устраивал действующий глава США Дональд Трамп.

В четверг, 27 февраля, на своей странице в социальной сети она поблагодарила Бобби Орра за письмо в защиту лучшего снайпера НХЛ за всю историю. Джанет написала, что «сердце Уэйна разрывается, когда он читает и видит эти подлые комментарии». Отметим, что Джанет удалила пост позже в тот же день.

«Послушайте, у всех нас есть личные убеждения, касающиеся таких вещей, как религия и политика. Уэйн уважает ваше право на такие убеждения — почему вы не можете уважать его?» — написал Бобби Орр в письме.

Уэйн Гретцки и Джанет присутствовали на инаугурации президента Трампа в Вашингтоне в прошлом месяце. Также Уэйн часто играет с Трампом в гольф.

Эта ситуация получила больше внимания на прошлой неделе, когда Гретцки представлял Канаду на церемонии перед финальной игрой Турнира четырёх наций с США. Он был встречен освистываниями, а также критикой за его общение с Трампом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом страны. Трамп предлагал Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.

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