Хайруллин — об отсутствии Кузнецова: один человек не может повлиять на результаты СКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин ответил на вопрос, влияет ли отсутствие форварда Евгения Кузнецова на результаты армейского клуба.

– Влияет ли на СКА отсутствие командного лидера Евгения Кузнецова, который пропускает множество матчей на протяжении последних двух месяцев?

– У нас хорошая команда, к тому же на подходе в основной состав есть очень много талантливых молодых игроков. Мы играем друг за друга, так что один человек не может полностью повлиять на результаты команды, — приводит слова Хайруллина Metaratings.

Напомним, Кузнецов пропустил последние игры СКА со «Спартаком» (2:7) и московским «Динамо» (0:1). В нынешнем сезоне Евгений провёл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.