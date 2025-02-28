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Ротенберг рассказал, почему шкафчик Евгения Кузнецова убрали из раздевалки СКА

Ротенберг рассказал, почему шкафчик Евгения Кузнецова убрали из раздевалки СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему шкафчик нападающего Евгения Кузнецова убрали из раздевалки армейского клуба, и рассказал про лечение форварда.

— Почему шкафчик Евгения Кузнецова убрали из раздевалки СКА?
— На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени — мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идёт в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск.

Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам — клубу СКА, медикам — оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьёзная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.

— Евгений сейчас находится в Санкт‑Петербурге?
— Да. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе.

— А где ещё? В Германии?
— Возможно. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает. Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас на первом месте, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

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