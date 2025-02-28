Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
28 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Меховов (Дрожжин) – 09:50 (3x3) 2:0 Муравьёв (Дрожжин) – 14:44 (3x3) 2:1 Мишкин (Верхорубов) – 17:51 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
28 февраля 2025, пятница. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Голованов (Щитов) – 00:25 (3x3) 0:2 Хмелевски (Сулейманов) – 03:22 (3x3) 1:2 Харькин – 06:26 2:2 Марченков (Гончар) – 07:10 (3x3) 2:3 Филатов (Щитов) – 09:32 (3x3) 3:3 Шмелёв (Варфоломеев) – 15:04 (3x3) 4:3 Варфоломеев (Харькин) – 18:57 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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