Мальцев заявил, что качество льда на арене в Минске сказалось на игре «Спартака»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение красно-белых от минского «Динамо» (1:2) в гостях.

«Динамо» сейчас играет хорошо, у нас было поменьше сил, всё-таки третья игра через день. Надо было забивать первым, потому что соперник потом хорошо обороняется. Да и лёд был не очень хорошим: очень много снега во второй половине игры, и надо было побольше бросать, менять тактику. Но шайбы не залетали в ворота.

Вратарь тащил, они на кураже оборонялись, хорошо. «Динамо» для всех сейчас неудобная команда: у них много иностранцев, тренер подобрал хорошую тактику, поэтому ничего удивительного в их выступлении нет», — приводит слова Мальцева ТАСС.