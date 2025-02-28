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Мальцев заявил, что качество льда на арене в Минске сказалось на игре «Спартака»

Мальцев заявил, что качество льда на арене в Минске сказалось на игре «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение красно-белых от минского «Динамо» (1:2) в гостях.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Энас (Улле, Пинчук) – 15:21 (5x4)     2:0 Энас – 16:34     2:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 23:57 (5x5)    

«Динамо» сейчас играет хорошо, у нас было поменьше сил, всё-таки третья игра через день. Надо было забивать первым, потому что соперник потом хорошо обороняется. Да и лёд был не очень хорошим: очень много снега во второй половине игры, и надо было побольше бросать, менять тактику. Но шайбы не залетали в ворота.

Вратарь тащил, они на кураже оборонялись, хорошо. «Динамо» для всех сейчас неудобная команда: у них много иностранцев, тренер подобрал хорошую тактику, поэтому ничего удивительного в их выступлении нет», — приводит слова Мальцева ТАСС.

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