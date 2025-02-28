Забивший пять голов в матче КХЛ хоккеист ответил на вопрос о желании сыграть в НХЛ

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух, который забросил пять шайб в ворота московского «Динамо» (5:3), ответил на вопрос о желании сыграть в Национальной хоккейной лиге.

– Ваш путь к успеху – через терпение и веру в себя?

– Можно сказать и так.

– Какая дальнейшая мечта? Сборная России, НХЛ?

– Каждый сезон ставлю для себя цель провести его лучше, чем прошлый. Поэтому всегда есть к чему стремиться. О сборной или НХЛ целенаправленно не думаю, но если вдруг будет возможность – почему бы и нет. Был бы счастлив попробовать свои силы, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Сероухом читайте на «Чемпионате» сегодня, 28 февраля, в 13:30 мск.