Автор пента-трика Сероух: звёздной болезни точно нет — настрой на работу

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух, который забросил пять шайб в ворота московского «Динамо» (5:3), рассказал о своих эмоциях после этого достижения.

– Прошла уже неделя с матча, который разделил вашу жизнь на «до» и «после». Эмоции улеглись?

– Стараюсь забыть всё и двигаться дальше. Уже две игры сыграли после матча с «Динамо». Не получилось реализовать свои моменты, были хорошие шансы продолжать свою серию. Но пока не получается забросить.

– Пента-трик помог набрать уверенность либо, наоборот, лишние мысли мешали сосредоточиться?

– Мысли, конечно, есть. Везде и вокруг столько говорят об этом, столько информации, во всех хоккейных сообществах в интернете обо мне сейчас говорят. Немного загружает голову, поэтому потихоньку стараюсь абстрагироваться от всего, двигаться дальше. Больше тренируюсь, настраиваюсь на работу.

– Ощущаете себя звездой? Как живётся в новом статусе?

– Такого ощущения нет, звёздной болезни точно нет. Наоборот, хочется, чтобы всё прошло, и дальше идти, без такого внимания. Настрой на работу, выжать из концовки сезона максимум результата, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.