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Забивший пять голов хоккеист не видел пента-трика Павла Буре на ОИ-1998

Забивший пять голов хоккеист не видел пента-трика Павла Буре на ОИ-1998
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Нападающий «Сочи» Даниил Сероух, который забросил пять шайб в ворота московского «Динамо» (5:3), заявил, что не видел пента-трика Павла Буре на Олимпийских играх 1998 года.

– Вы говорили, что раньше даже и не слышали, не видели пять голов Морозова и пента-трики. Сейчас уже успели изучить их историю?
– Нет, не смотрел. Единственное, что знаю, – в этом сезоне даже четыре гола никто не забил пока. Больше ни о чём не слышал.

– И про легендарный пента-трик Павла Буре на Олимпиаде не слышали?
– Увы, не слышал, я тогда только родился. Узнал про российский рекорд Алексея Морозова, и то получается постфактум. Дальше уже не вникал в эту историю.

– Так или иначе, ваше имя рядом с великими хоккеистами – Буре, Морозовым, Марио Лемье. Теперь ответственности добавится?
– Скорее всего, придётся доказывать. Но хочется поскорее от всех новостей абстрагироваться и просто играть в хоккей, приносить пользу команде своими очками и голами. В двух последних матчах не получилось, стараюсь вернуть голевое чутьё, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Сероухом читайте на «Чемпионате»:
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
Эксклюзив
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
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