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Сероух: не было такого, что опускались руки, но мысли проскакивали — может, пойти учиться?

Сероух: не было такого, что опускались руки, но мысли проскакивали — может, пойти учиться?
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Нападающий «Сочи» Даниил Сероух рассказал о развитии своей карьеры.

– В вашей карьере был сезон по любителям. Не нашли себя после молодёжного хоккея?
– После ЮХЛ, когда закончил школу, отыграл год по любителям в Омске. Оттуда попал в МХЛ, в «Тайфун». Оттуда в «Юниор-Курган», МХЛ-Б. И оттуда уже в ВХЛ-Б и в «вышку», в «Зауралье». Из «Зауралья» в «Молот», а дальше уже в «Сочи».

– При этом в какой-то момент вы стали тренером любительского клуба. Как так вышло?
– Я не то чтобы полноценно работал тренером, здесь важно уточнить. Тогда уже играл за «Молот». А отец был в команде «Титан» Омской ночной лиги. Ехали на ежегодный фестиваль, я просто помогал команде во время этого фестиваля.

– Был момент, когда уже опускались руки? За счёт чего удалось сохранить мотивацию?
– Не помню такого, чтобы прямо опускались руки. Но мысли, бывало, проскакивали, что, может, стоит пойти учиться. Потом проходит время, проходят игры. И ты через тренировки, через отдельные моменты, когда у тебя получается игра, начинаешь где-то ловить позитив, и из этого складывается уверенность в себе. Ощущение, что двигаюсь в правильном направлении. Надо гнать от себя мысли, что нужно заканчивать, надо верить в себя, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Сероухом читайте на «Чемпионате»:
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
Эксклюзив
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
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