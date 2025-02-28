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Сероух — о Зубове: просто так в Зал славы не включают, у него колоссальный опыт и знания

Сероух — о Зубове: просто так в Зал славы не включают, у него колоссальный опыт и знания
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Нападающий «Сочи» Даниил Сероух рассказал о работе с главным тренером южан Сергеем Зубовым.

– Насколько для вас лично важна роль Зубова? Мысль о том, что его стиль давать тот самый второй шанс, справедлива?
– Сергей Александрович – большой специалист, легенда мирового хоккея. Приятно находиться в одном коллективе с такими людьми. У него колоссальный опыт, знания, просто так в Зал славы не включают. Так что слушаем внимательно и много что от него берём. Он много работает индивидуально с каждым игроком, подсказывает, помогает. Наша задача помогать тренеру, черпать как можно больше информации от Сергея Александровича.

– Был отдельный совет от Зубова, который запомнился больше всего?
– Из последнего – после того как я пять голов забил, он подошёл ко мне и привёл пример с игрой «Царь горы». Ты взобрался на верх, это было трудно, но теперь тебя все захотят с этой вершины столкнуть. Самое трудное – удержаться на вершине. Так что давай не расслабляйся. Только вперёд, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Сероухом читайте на «Чемпионате»:
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
Эксклюзив
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
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