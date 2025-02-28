Сероух — о мотивации «Сочи»: все хотят набрать побольше очков с прицелом на будущее

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух рассказал о главной мотивации игроков южного клуба.

«Каждый игрок в команде хочет выходить и выигрывать каждую игру. Все выходят заряженные, несмотря на то что осталось всего 10 игр, наоборот, всем важно показать себя именно в концовке регулярного сезона. В том числе с прицелом на будущее, кто-то хочет, чтобы его заметили и дальше пригласили в другую команду, либо оставили в «Сочи», но уже на других условиях. Все хотят доказывать своё место в хоккее, настроя, что скоро отпуск и надо просто доигрывать, – такого нет.

В этом году у нас самая молодая команда в лиге, возможно, этот фактор влияет, нехватка опыта. Все работают, все хотят выигрывать. Безразличия нет точно. Но не складывается. Вера в команду не уходит никогда. Да, все хотят намного больше очков набрать – такое есть, учитывая общую турнирную ситуацию. Но тут ведь как бывает: и свою ситуацию поправить с результативностью, и команде тем самым помочь.

Всё взаимосвязано. Нет такого, что я вышел на лёд набирать очки, отрабатывать в обороне не буду. Подобного отношения я ни от кого не вижу, все с желанием отрабатывают и в защите, и в нападении. Исключений ни для кого тут нет», – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.