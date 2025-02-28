Сероух — о Хафизове: огромное уважение к этому человеку, через многое прошёл

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух оценил игру своего одноклубника форварда Тимура Хафизова.

«Тимур – огромный молодец. Огромное уважение к этому человеку, он через многое прошёл по ходу своей карьеры. Были и взлёты, и падения. В этом году судьба сложилась так, что пошла игра. Он движет команду за собой, попал на Матч звёзд, я очень рад за него. Он достоин своего нового статуса, всего достиг трудолюбием, работой, терпением. Доказывает, что не просто так в составе и не просто так набирает столько очков. Это не везение, это работа», – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.