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Нападающий «Сочи» Сероух — о «Локомотиве»: такой же соперник, как и остальные

Нападающий «Сочи» Сероух — о «Локомотиве»: такой же соперник, как и остальные
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Нападающий «Сочи» Даниил Сероух поделился ожиданиями от следующего матча с ярославским «Локомотивом» 2 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив
Ярославль
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– Следующая игра – с «Локомотивом». Лидер сезона практически без слабых мест – как настраиваться на такую игру?
– Так же, как и всегда. Это такой же соперник, как и остальные. Да, они на первом месте сейчас, наверняка первыми и закончат. К таким командам повышенное внимание всей лиги, все на них настраиваются, хотят показывать свою лучшую игру в матчах с ними. Поэтому нам нужно подойти в максимально боевом настроении и выдать свой максимум, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Сероухом читайте на «Чемпионате»:
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
Эксклюзив
«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч
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