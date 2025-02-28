Нападающий «Сочи» Сероух — о «Локомотиве»: такой же соперник, как и остальные

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух поделился ожиданиями от следующего матча с ярославским «Локомотивом» 2 марта.

– Следующая игра – с «Локомотивом». Лидер сезона практически без слабых мест – как настраиваться на такую игру?

– Так же, как и всегда. Это такой же соперник, как и остальные. Да, они на первом месте сейчас, наверняка первыми и закончат. К таким командам повышенное внимание всей лиги, все на них настраиваются, хотят показывать свою лучшую игру в матчах с ними. Поэтому нам нужно подойти в максимально боевом настроении и выдать свой максимум, – сказал Сероух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.