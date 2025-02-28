Плющев отреагировал на объявление о продаже золотой медали сборной России с МЧМ-2002

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате мира 2002 года Владимир Плющев отреагировал на объявление о продаже золотой медали с турнира.

Ранее на сервисе для размещения объявлений появилось объявление о продаже золотой медали турнира, формы сборной России, в которой игрок выступал на соревнованиях, и дополнительных аксессуаров. Продавец оценил товары в 4,5 млн рублей. В финальном матче МЧМ 2002 года российские хоккеисты обыграли сборную Канады со счётом 5:4.

«Даже представить не могу, кто это мог выставить. У меня много было «золотых» ребят, та молодёжка была одна из сильнейших в мире, а за последние 15 лет просто сильнейшая, что признавали соперники, мы не проиграли ни одного турнира. Кто-то при делах, кто-то ищет себя, но в основном все ребята чем-то занимаются. Омские ребята вроде при делах, казанские, спартаковцы — тоже.

Может, у кого-то из них случилась какая-то трагедия, срочно нужны какие-то деньги. Но я не могу представить, чтобы кто-то из ребят дошёл до того, что вынужден всё распродавать», — приводит слова Плющева ТАСС.