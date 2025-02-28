«Она ужасная». Сергей Андронов — о домашней серии СКА с тремя поражениями

Нападающий СКА Сергей Андронов высказался о поражении от московского «Динамо» (0:1) и оценил домашнюю серию армейского клуба.

«Не получилось забить, реализация подвела. Что касается пропущенного гола, нас одним пасом отрезали. Видимо, мы не разобрались, когда вышли со смены. Если говорить про всю домашнюю серию, она ужасная. Дома нельзя так играть», — приводит слова Андронова Metaratings.

СКА в домашней серии проиграл три матча — «Куньлуню» (4:6), «Спартаку» (2:7) и московскому «Динамо» (0:1).

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему шкафчик нападающего Евгения Кузнецова убрали из раздевалки армейского клуба.