Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фридман высказался о слухах, что Овечкин не сыграет в гостях ради рекорда на своей арене

Фридман высказался о слухах, что Овечкин не сыграет в гостях ради рекорда на своей арене
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на канадском сайте Sportsnet высказался о том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет играть в гостях ради установления нового рекорда по голам в лиге на домашней арене.

«Некоторые болельщики, купившие билеты на выездные игры «Вашингтона», беспокоились, что «Кэпиталз» могут посадить Александра Овечкина в запас, чтобы гарантировать, что он побьёт рекорд Уэйна Гретцки на домашней арене. Этого не произойдёт», — написал Фридман.

Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

Материалы по теме
«Никогда не думал, что будет талантом поколения». Овечкин — это больше, чем рекорд Гретцки
«Никогда не думал, что будет талантом поколения». Овечкин — это больше, чем рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android