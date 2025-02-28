Фридман высказался о слухах, что Овечкин не сыграет в гостях ради рекорда на своей арене

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на канадском сайте Sportsnet высказался о том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет играть в гостях ради установления нового рекорда по голам в лиге на домашней арене.

«Некоторые болельщики, купившие билеты на выездные игры «Вашингтона», беспокоились, что «Кэпиталз» могут посадить Александра Овечкина в запас, чтобы гарантировать, что он побьёт рекорд Уэйна Гретцки на домашней арене. Этого не произойдёт», — написал Фридман.

Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.