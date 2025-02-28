Комтуа: если другим командам не нравится мой стиль игры, это не моя проблема

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал о своём жёстком стиле игры и ответил на вопрос, насколько такая манера характерна для хоккеистов КХЛ.

«Я всегда играл именно так. Мне кажется, что такой стиль помогает мне на льду показывать хороший результат. На самом деле мне нужно было привыкнуть к игре в КХЛ, потому что здесь более скрупулёзные арбитры. Я долго пытался найти ту тонкую грань между чистой игрой и нарушением правил. Так или иначе, я до сих пор достаточно часто получаю штрафные минуты из-за того, что играю с большой страстью. Конечно, я очень стараюсь быть более осторожным на каждом участке площадки, чтобы не удаляться.

Провокации — необходимая часть хоккея в КХЛ? На самом деле здесь очень мало парней, которые играют в подобном стиле. В этом плане КХЛ сильно отличается от североамериканского хоккея, так как лига не такая контактная. Я играл так всегда, начиная с самого детства. Это помогает мне включаться в игру и становиться лучше. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача — не переходить границу дозволенного. Думаю, пока что у меня получается», — приводит слова Комтуа Metaratings.

В нынешнем сезоне Комтуа сыграл 53 встречи, в которых набрал 43 (17+26) очка с 63 минутами штрафа.