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Форвард СКА Евгений Кузнецов внесён в список травмированных

Форвард СКА Евгений Кузнецов внесён в список травмированных
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесён в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Обязательно передадим ему все ваши позитивные отклики — уверены, для него сейчас важно ощутить настоящую поддержку болельщиков!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Кузнецов пропустил последние игры СКА со «Спартаком» (2:7) и московским «Динамо» (0:1). В нынешнем сезоне Евгений провёл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему шкафчик нападающего Евгения Кузнецова убрали из раздевалки армейского клуба.

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