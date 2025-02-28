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Амур — Нефтехимик, результат матча 28 февраля 2024, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» в матче с «Амуром» отыгрался четыре раза, но уступил в овертайме
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Щемеров (Гиздатуллин, Ли) – 09:44 (5x4)     1:1 Белозёров (Сериков, Лещенко) – 14:01 (5x4)     2:1 Бродхёрст (Барулин) – 20:21 (5x5)     2:2 Сериков (Лещенко) – 21:12 (5x4)     3:2 Талалуев (Бродхёрст) – 29:23 (5x5)     3:3 Ди (Сериков, Хоружев) – 35:41 (4x5)     4:3 Гиздатуллин (Грачёв, Слепец) – 55:55 (5x5)     4:4 Ди – 58:56 (6x4)     5:4 Мищенко – 63:15 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте первого периода Александр Щемеров открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте.

На 21-й секунде второго периода Алекс Бродхёрст вновь вывел «Амур» вперёд. Менее чем через минуту Артём Сериков сделал счёт 2:2. В середине периода Илья Талалуев забросил третью шайбу хозяев во встрече. На 16-й минуте периода Жан-Себастьен Ди вновь сделал счёт равным.

На 16-й минуте третьего периода Артур Гиздатуллин в четвёртый раз вывел «Амур» вперёд. За минуту до конца встречи Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:4.

В овертайме Иван Мищенко принёс «Амуру» победу.

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