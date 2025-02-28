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«Нефтехимик» в матче с «Амуром» отыгрался четыре раза, но уступил в овертайме

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

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На 10-й минуте первого периода Александр Щемеров открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте.

На 21-й секунде второго периода Алекс Бродхёрст вновь вывел «Амур» вперёд. Менее чем через минуту Артём Сериков сделал счёт 2:2. В середине периода Илья Талалуев забросил третью шайбу хозяев во встрече. На 16-й минуте периода Жан-Себастьен Ди вновь сделал счёт равным.

На 16-й минуте третьего периода Артур Гиздатуллин в четвёртый раз вывел «Амур» вперёд. За минуту до конца встречи Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:4.

В овертайме Иван Мищенко принёс «Амуру» победу.