«Авангард» пополнил список команд Востока, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025

После домашней победы хабаровского «Амура» над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 5:4 в овертайме «Авангард» пополнил список клубов, которые сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025.

Омский «Авангард» на данный момент провёл 59 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

Напомним, ранее участие в плей-офф себе обеспечили следующие команды: «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», минское «Динамо» на Западе и «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Металлург» на Востоке.