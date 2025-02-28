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«Авангард» пополнил список команд Востока, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025

«Авангард» пополнил список команд Востока, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025
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После домашней победы хабаровского «Амура» над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 5:4 в овертайме «Авангард» пополнил список клубов, которые сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Щемеров (Гиздатуллин, Ли) – 09:44 (5x4)     1:1 Белозёров (Сериков, Лещенко) – 14:01 (5x4)     2:1 Бродхёрст (Барулин) – 20:21 (5x5)     2:2 Сериков (Лещенко) – 21:12 (5x4)     3:2 Талалуев (Бродхёрст) – 29:23 (5x5)     3:3 Ди (Сериков, Хоружев) – 35:41 (4x5)     4:3 Гиздатуллин (Грачёв, Слепец) – 55:55 (5x5)     4:4 Ди – 58:56 (6x4)     5:4 Мищенко – 63:15 (3x3)    

Омский «Авангард» на данный момент провёл 59 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

Напомним, ранее участие в плей-офф себе обеспечили следующие команды: «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», минское «Динамо» на Западе и «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Металлург» на Востоке.

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