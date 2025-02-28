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Адмирал — Салават Юлаев, результат матча 28 февраля 2024, счет 2:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» победил «Адмирал» по буллитам, Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сошников (Петухов, Шестаков) – 13:06 (5x5)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 16:36 (5x4)     1:2 Тодд (Науменков, Василевский) – 29:07 (5x5)     2:2 Шепелев (Завгородний, Степанов) – 56:09 (5x5)     2:3 Сучков – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 14-й минуте первого периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Динара Хафизуллина восстановил равенство в счёте.

В середине второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского вывел «Салават Юлаев» вперёд.

На 17-й минуте третьего периода Александр Шепелев с передач Дмитрия Завгороднего и Егора Степанова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости.

Отметим, что форвард уфимского клуба Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне.

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