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«Салават Юлаев» победил «Адмирал» по буллитам, Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

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На 14-й минуте первого периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Динара Хафизуллина восстановил равенство в счёте.

В середине второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского вывел «Салават Юлаев» вперёд.

На 17-й минуте третьего периода Александр Шепелев с передач Дмитрия Завгороднего и Егора Степанова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости.

Отметим, что форвард уфимского клуба Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне.