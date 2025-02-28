Плющев: «доброжелатели» из прессы клюют Кузнецова как вороны, а он живой человек

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах нападающего СКА Евгения Кузнецова со здоровьем, из-за которых форвард был внесён в список травмированных.

«Безусловно, игрок такого уровня пригодился бы СКА в плей-офф. Знаю Женю давно, мы прошли с ним через огонь, воду и медные трубы. У него есть определённый опыт, бойцовский характер и качества, которые нужны команде. Я не знаю, какие там медицинские показания, но, если Кузнецов поставит себе задачу вернуться в строй и здоровье будет позволять, мы его увидим на льду. Посмотреть на его игру было бы интересно не только болельщикам СКА, но и всем любителям хоккея.

Надо сказать, что пресса нередко перебарщивает в отношении таких фигур. Но это на совести журналистов, которые начинают выливать весь этот негатив. Хоккеисты тоже живые люди, они по-разному реагируют на такое. Не исключаю, что у Жени восстановление проходит не так быстро в том числе из-за подобных «доброжелателей», которые клюют его как вороны», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».