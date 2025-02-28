Черкас: в матче с «Динамо» СКА проявлял мужество и характер. Эти качества нужны в плей-офф

Заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал итоги матча между СКА и московским «Динамо» (0:1).

«Чем меньше игр остаётся в регулярном чемпионате, чем ближе плей-офф, тем отчетливее видно, за счёт чего СКА может добиваться хороших результатов и побороться за Кубок Гагарина. Матч с «Динамо» Москва показал, что команда может играть строго – в обороне, агрессивно – в атаке, проявлять мужество и характер, ловить шайбу на себя. Все эти качества необходимы в плей-офф. И мы – ветераны, болельщики – верим, что наша команда проявит эти качества и покажет хоккей высокого уровня.

Во всяком случае, игра с «Динамо» показала, за счёт чего команда может добиваться высоких результатов, несмотря на поражение 0:1. Просто великолепно играли вратари – что Моторыгин, что Плешков. Думаю, проявляя такой характер, такую самоотверженность и самоотдачу, можно победить любого соперника и добиться самых лучших результатов», — сказал Черкас «Чемпионату».