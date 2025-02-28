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Форвард «Нефтехимика» Райли Барбер сравнил условия в КХЛ и НХЛ

Форвард «Нефтехимика» Райли Барбер сравнил условия в КХЛ и НХЛ
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Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер рассказал об условиях в КХЛ и НХЛ, а также сравнил их между собой.

«Я думаю, что условия в КХЛ становятся всё лучше, но с НХЛ всё равно ничего не сравнится. Там всё наивысшего сорта. Ты останавливаешься в самых лучших гостиницах – Ritz-Carlton, Four Seasons и так далее. С таким отношением к игрокам не сравнится ни одна лига. Хотя КХЛ — это вторая лига мира, которая идёт следом за НХЛ. Здесь хоккей высокого уровня и много сильных хоккеистов, поэтому здесь хочется играть», — приводит слова Барбера «РБ Спорт».

В НХЛ Барбер выступал за такие команды, как «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». В КХЛ хоккеист играет с 2023 года, ранее выступал за казанский «Ак Барс». В нынешнем сезоне за «Нефтехимик» Барбер провёл 36 матчей и набрал 21 (9+12) очко.

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