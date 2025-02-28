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Сибирь — Витязь, результат матча 28 февраля 2025, счёт 4:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» победила «Витязь» по буллитам и прервала серию из пяти поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин, Матвей Заседа и Дмитрий Бучельников. В составе хозяев голы на свой счёт записали Георгий Белоусов и Егор Мартынов, который оформил дубль.

В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь».

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко за 59 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.

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