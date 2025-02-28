«Сибирь» победила «Витязь» по буллитам и прервала серию из пяти поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу по буллитам со счётом 4:3.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин, Матвей Заседа и Дмитрий Бучельников. В составе хозяев голы на свой счёт записали Георгий Белоусов и Егор Мартынов, который оформил дубль.

В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь».

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко за 59 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.