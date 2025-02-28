«Трактор» забросил курьёзную шайбу в свои ворота в матче с «Ак Барсом»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и казанским «Ак Барсом». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 2:2.

На 28-й минуте шайба отлетела от конька нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова и рикошетом попала в ворота Зака Фукале.

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«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 60 матчей. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 59 игр.