«Трактор» забросил курьёзную шайбу в свои ворота в матче с «Ак Барсом»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и казанским «Ак Барсом». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5) 0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5) 1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5) 2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5) 3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)
На 28-й минуте шайба отлетела от конька нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова и рикошетом попала в ворота Зака Фукале.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 60 матчей. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 59 игр.
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