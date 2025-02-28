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«Успокоились в третьем периоде». Главный тренер «Витязя» — о поражении от «Сибири»

«Успокоились в третьем периоде». Главный тренер «Витязя» — о поражении от «Сибири»
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о поражении своей команды от «Сибири» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    

— Ровная игра. Просто мы вели в две шайбы и успокоились в третьем периоде, соперник сравнял. Тем не менее у нас были моменты, могли забрать победу и в овертайме, выход «один в ноль» был у Барака, у соперника также были моменты.

— Можно ли считать решающим фактором то, что не реализовали два большинства в третьем периоде?
— Сейчас ребятам об этом и сказал. Где-то я читал интервью кого-то из коллег, и он сказал: «Каждая бригада ответственна перед командой в большинстве, вам доверяют». Конечно, это был хороший шанс выйти вперёд и победить, но что имеем, то имеем, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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