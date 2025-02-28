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Главный тренер «Витязя» — о Бучельникове: каждую игру проводит, как последнюю

Главный тренер «Витязя» — о Бучельникове: каждую игру проводит, как последнюю
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал игру нападающего Дмитрия Бучельникова в матче с «Сибирью» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    

— Бучельников сегодня был одним из самых заметных игроков, так вдохновил его рекорд, который он побил в Омске?
— Димка – очень честный и одарённый спортсмен. Каждую игру проводит, как в последний раз. Сейчас сказал ребятам: если будем выходить и играть каждый матч, как последний, то победы придут, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне на счету Бучельникова 56 неполных встреч и 48 (14+34) набранных очков. В игре с «Сибирью» он отметился заброшенной шайбой.

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