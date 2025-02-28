Главный тренер «Витязя» — о Бучельникове: каждую игру проводит, как последнюю

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал игру нападающего Дмитрия Бучельникова в матче с «Сибирью» (3:4 Б).

— Бучельников сегодня был одним из самых заметных игроков, так вдохновил его рекорд, который он побил в Омске?

— Димка – очень честный и одарённый спортсмен. Каждую игру проводит, как в последний раз. Сейчас сказал ребятам: если будем выходить и играть каждый матч, как последний, то победы придут, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне на счету Бучельникова 56 неполных встреч и 48 (14+34) набранных очков. В игре с «Сибирью» он отметился заброшенной шайбой.