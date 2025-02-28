«Надо было сразу». Главный тренер «Витязя» — о замене вратаря по ходу буллитной серии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков ответил на вопрос о замене вратаря по ходу серии буллитов в матче с «Сибирью» (3:4 Б).

— По какой причине поменяли вратаря после первого буллита?

— Надо было сразу поменять, показалось, что Макс [Дорожко] немного «поплыл», когда шайба ему попала, устал, держал очень долго нас в игре, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне 26-летний Дорожко провёл 42 матча, в которых одержал 12 побед с 92% отражённых бросков.

«Витязь» потерпел поражение в серии буллитов и по итогам прошедшей встречи находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.