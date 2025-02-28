«Надо было сразу». Главный тренер «Витязя» — о замене вратаря по ходу буллитной серии
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков ответил на вопрос о замене вратаря по ходу серии буллитов в матче с «Сибирью» (3:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5) 0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5) 1:2 Белоусов – 16:08 (5x5) 1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5) 2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5) 3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5) 4:3 Бек – 65:00
— По какой причине поменяли вратаря после первого буллита?
— Надо было сразу поменять, показалось, что Макс [Дорожко] немного «поплыл», когда шайба ему попала, устал, держал очень долго нас в игре, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В текущем сезоне 26-летний Дорожко провёл 42 матча, в которых одержал 12 побед с 92% отражённых бросков.
«Витязь» потерпел поражение в серии буллитов и по итогам прошедшей встречи находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.
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