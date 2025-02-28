Епанчинцев — о камбэке «Сибири» в матче с «Витязем»: ребята верили до конца

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги победного матча с «Витязем» (4:3 Б).

«Как и предполагали, тяжёлый матч. Настраивали ребят, радует, что, когда проигрывали в счёте, была хорошая скамейка. Настрой был, нужны были поправки только по игре, ребята верили до конца. Очень важные два очка», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Команда из Новосибирска уступала по ходу встречи со счётом 1:3, к концу третьего периода им удалось сравнять и довести игру до серии буллитов, где «Сибирь» одержала победу со счётом 4:3.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко за 59 матчей.