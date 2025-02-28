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Епанчинцев — о камбэке «Сибири» в матче с «Витязем»: ребята верили до конца

Епанчинцев — о камбэке «Сибири» в матче с «Витязем»: ребята верили до конца
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги победного матча с «Витязем» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    

«Как и предполагали, тяжёлый матч. Настраивали ребят, радует, что, когда проигрывали в счёте, была хорошая скамейка. Настрой был, нужны были поправки только по игре, ребята верили до конца. Очень важные два очка», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Команда из Новосибирска уступала по ходу встречи со счётом 1:3, к концу третьего периода им удалось сравнять и довести игру до серии буллитов, где «Сибирь» одержала победу со счётом 4:3.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко за 59 матчей.

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