«Всё благодаря нашему мощному защитнику». Главный тренер «Сибири» — о дубле Мартынова

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о дубле защитника Егора Мартынова в матче с «Витязем» (4:3 Б).

«После тех игр (серии поражений из пяти матчей. – Прим. «Чемпионата») появилась скованность. Было предостаточно моментов для реализации, где-то не шло. Всё благодаря нашему мощному защитнику Мартынову, который показал, как надо бросать. Также закрыли вратаря», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Егор Мартынов отметился двумя заброшенными шайбами на 44-й и 56-й минутах встречи.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник провёл 45 матчей и заработал 11 (4+7) очков.