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«Всё благодаря нашему мощному защитнику». Главный тренер «Сибири» — о дубле Мартынова

«Всё благодаря нашему мощному защитнику». Главный тренер «Сибири» — о дубле Мартынова
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о дубле защитника Егора Мартынова в матче с «Витязем» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    

«После тех игр (серии поражений из пяти матчей. – Прим. «Чемпионата») появилась скованность. Было предостаточно моментов для реализации, где-то не шло. Всё благодаря нашему мощному защитнику Мартынову, который показал, как надо бросать. Также закрыли вратаря», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Егор Мартынов отметился двумя заброшенными шайбами на 44-й и 56-й минутах встречи.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник провёл 45 матчей и заработал 11 (4+7) очков.

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