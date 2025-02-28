Мартынов — о прерванной серии поражений «Сибири»: можно выдохнуть, но дело ещё не сделано

Защитник «Сибири» Егор Мартынов прокомментировал победу над «Витязем» (4:3 Б) и высказался о прерванной серии из пяти поражений.
— Можно выдохнуть, тяжёлая серия поражений прервана?
— Можно и выдохнуть (смеётся), но дело ещё не сделано, никто не расслабляется, впереди важные игры, финишная прямая. Нужно выполнить задачу-минимум.
— Чем было вызвано такое пассивное начало, установка?
— Установки, естественно, не было такой, это больше психология, серия поражений давила. Через характер и дисциплину удалось переломить.
— Что с игрой во вторых периодах у команды, сегодня опять проиграли?
— Это хоккей, «Витязь» хорошо играет с шайбой, было тяжело. Это заслуга соперника, им большое уважение за сегодняшний матч.
— После третьего периода атмосфера наэлектризовалась, «Сибирь» прям побежала.
— Думаю, ребята поняли, что отступать больше некуда, у нас есть задача, нельзя откладывать на потом, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 28 февраля 2025
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