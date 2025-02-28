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Мартынов — о прерванной серии поражений «Сибири»: можно выдохнуть, но дело ещё не сделано

Мартынов — о прерванной серии поражений «Сибири»: можно выдохнуть, но дело ещё не сделано
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Защитник «Сибири» Егор Мартынов прокомментировал победу над «Витязем» (4:3 Б) и высказался о прерванной серии из пяти поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    

— Можно выдохнуть, тяжёлая серия поражений прервана?
— Можно и выдохнуть (смеётся), но дело ещё не сделано, никто не расслабляется, впереди важные игры, финишная прямая. Нужно выполнить задачу-минимум.

— Чем было вызвано такое пассивное начало, установка?
— Установки, естественно, не было такой, это больше психология, серия поражений давила. Через характер и дисциплину удалось переломить.

— Что с игрой во вторых периодах у команды, сегодня опять проиграли?
— Это хоккей, «Витязь» хорошо играет с шайбой, было тяжело. Это заслуга соперника, им большое уважение за сегодняшний матч.

— После третьего периода атмосфера наэлектризовалась, «Сибирь» прям побежала.
— Думаю, ребята поняли, что отступать больше некуда, у нас есть задача, нельзя откладывать на потом, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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