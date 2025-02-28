Защитник «Сибири» Мартынов прокомментировал две заброшенные шайбы в ворота «Витязя»
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Защитник «Сибири» Егор Мартынов рассказал о двух заброшенных шайбах в ворота «Витязя» (4:3 Б) и вспомнил, когда последний раз оформлял дубль.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5) 0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5) 1:2 Белоусов – 16:08 (5x5) 1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5) 2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5) 3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5) 4:3 Бек – 65:00
— Расскажите о вашем дубле.
— В первом случае она отскочила, бросил – попал. Во втором – вывели и тоже попал. В принципе, каждую игру так.
— Помните, когда в последний раз делали дубль?
— В 2017 году за «Авангард».
— Нет, это было в ноябре 2022 года в составе московского «Динамо».
— Да, с Минском был.
— На серию буллитов не предлагали выйти?
— Мне – нет, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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