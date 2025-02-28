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Защитник «Сибири» Мартынов прокомментировал две заброшенные шайбы в ворота «Витязя»

Защитник «Сибири» Егор Мартынов рассказал о двух заброшенных шайбах в ворота «Витязя» (4:3 Б) и вспомнил, когда последний раз оформлял дубль.

— Расскажите о вашем дубле.

— В первом случае она отскочила, бросил – попал. Во втором – вывели и тоже попал. В принципе, каждую игру так.

— Помните, когда в последний раз делали дубль?

— В 2017 году за «Авангард».

— Нет, это было в ноябре 2022 года в составе московского «Динамо».

— Да, с Минском был.

— На серию буллитов не предлагали выйти?

— Мне – нет, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».