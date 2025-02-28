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Трактор — Ак Барс, результат матча 28 февраля 2025, счёт 3:2, КХЛ 2024-2025

Дубль Коростелёва помог «Трактору» совершить камбэк и одержать победу над «Ак Барсом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5)     0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5)     1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5)     2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5)     3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)    

На 31-й минуте Степан Фальковский увеличил преимущество гостей с передач Александра Барабанова и Артёма Галимова. На 35-й минуте Никита Коростелёв сократил отставание своей команды с передач Максима Шабанова и Ильи Николаева. На 40-й минуте Коростелёв оформил дубль с передач Артёма Блажиевского и Андрея Светлакова. На 56-й минуте Александр Кадейкин забросил третью шайбу хозяев с передач Никиты Коростелёва и Ильи Николаева.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 84 очка за 61 матч. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.

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