Дубль Коростелёва помог «Трактору» совершить камбэк и одержать победу над «Ак Барсом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2.

На 31-й минуте Степан Фальковский увеличил преимущество гостей с передач Александра Барабанова и Артёма Галимова. На 35-й минуте Никита Коростелёв сократил отставание своей команды с передач Максима Шабанова и Ильи Николаева. На 40-й минуте Коростелёв оформил дубль с передач Артёма Блажиевского и Андрея Светлакова. На 56-й минуте Александр Кадейкин забросил третью шайбу хозяев с передач Никиты Коростелёва и Ильи Николаева.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 84 очка за 61 матч. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.