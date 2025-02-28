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Хоккеисты «Куньлуня» Дрозг и Душак дисквалифицированы на один матч

Хоккеисты «Куньлуня» Дрозг и Душак дисквалифицированы на один матч
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Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» Ян Дрозг и Джозеф Душак дисквалифицированы на один матч за игру высоко поднятой клюшкой и удар клюшкой соответственно.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел два эпизода матча ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар» (6:0) и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Яна Дрозга по п.1.4.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Куньлуня» Джозефа Душака по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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