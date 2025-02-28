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Лада — Барыс, результат матча 28 февраля 2025, счёт 2:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Лада» проиграла «Барысу» в серии буллитов и потерпела четвёртое поражение подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Барыс» из Астаны. Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Барыс» одержал победу по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Барыс
Астана
1:0 Михайлов (Сёмин, Неколенко) – 09:12 (5x5)     1:1 Панюков (Николишин) – 10:30 (5x5)     1:2 Старченко – 54:10 (5x5)     2:2 Волков (Фисенко, Кугрышев) – 58:21 (6x5)     2:3 Бекетаев – 65:00    

Никита Михайлов открыл счёт во встрече на 10-й минуте с передач Владислава Сёмина и Архипа Неколенко. На 11-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт в матче с передачи Ивана Николишина. На 55-й минуте Роман Старченко увеличил преимущество гостей. В концовке третьего периода Александр Волков сравнял счёт во встрече.

В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов лучше оказался «Барыс».

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