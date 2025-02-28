«Лада» проиграла «Барысу» в серии буллитов и потерпела четвёртое поражение подряд
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Барыс» из Астаны. Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Барыс» одержал победу по буллитам со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Барыс
Астана
1:0 Михайлов (Сёмин, Неколенко) – 09:12 (5x5) 1:1 Панюков (Николишин) – 10:30 (5x5) 1:2 Старченко – 54:10 (5x5) 2:2 Волков (Фисенко, Кугрышев) – 58:21 (6x5) 2:3 Бекетаев – 65:00
Никита Михайлов открыл счёт во встрече на 10-й минуте с передач Владислава Сёмина и Архипа Неколенко. На 11-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт в матче с передачи Ивана Николишина. На 55-й минуте Роман Старченко увеличил преимущество гостей. В концовке третьего периода Александр Волков сравнял счёт во встрече.
В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов лучше оказался «Барыс».
Комментарии
- 28 февраля 2025
-
21:27
-
21:04
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
19:31
-
19:16
-
19:11
-
19:05
-
18:59
-
18:52
-
18:44
-
18:38
-
18:34
-
18:00
-
17:15
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:11
-
15:55
-
15:48
-
15:30
-
15:20
-
15:04
-
14:45
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:37
-
13:33