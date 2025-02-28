«Лада» проиграла «Барысу» в серии буллитов и потерпела четвёртое поражение подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Барыс» из Астаны. Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Барыс» одержал победу по буллитам со счётом 3:2.

Никита Михайлов открыл счёт во встрече на 10-й минуте с передач Владислава Сёмина и Архипа Неколенко. На 11-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт в матче с передачи Ивана Николишина. На 55-й минуте Роман Старченко увеличил преимущество гостей. В концовке третьего периода Александр Волков сравнял счёт во встрече.

В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов лучше оказался «Барыс».