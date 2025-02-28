Вице-президент КХЛ прокомментировал первый матч на новой арене в Екатеринбурге

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал первый матч на новой арене в Екатеринбурге. В пятницу, 28 февраля, «УГМК Арена» принимала встречу OLIMPBET чемпионата МХЛ – 2024/2025 между местным «Авто» и «Толпаром» (Уфа). Прошедшая игра стала тестовым мероприятием в рамках подготовки стадиона к проведению матчей КХЛ.
«Красиво. Любая новая арена — это красота, нужная инфраструктура для болельщиков. Считаю, что команда заслужила такую арену, под такую арену и другие задачи, хотя у «Автомобилиста» высокие цели. Желаю болельщикам побед своей команды, наслаждаться хоккеем.
Мы уже одну арену открыли в Омске, это отличная история, особенно для игроков МХЛ. Парень, который забросил первую шайбу на этой арене, попал в историю, он точно запомнит это надолго, болельщики отметят это. Надеюсь, что молодёжка «Авто» здесь играет не последнюю игру», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 28 февраля 2025
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