В КХЛ рассказали о будущем старой арены в Екатеринбурге

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о будущем старой арены «Уралец» в Екатеринбурге.

«В разговоре с руководителями клуба мы узнали, что у КРК «Уралец» будет другой хозяин. Формат и профиль проводимых соревнований станут другими, отличными от хоккея. В «Уральце» на следующий сезон команда МХЛ не будет выступать. Будем разговаривать о проведении матчей «Авто» на новой арене», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в 2019 году в Екатеринбурге началось строительство новой арены. 28 февраля на льду «УГМК Арены», которая вмещает более 12 тыс. зрителей, состоялась первая игра в рамках чемпионата МХЛ-2024/2025 между «Авто» и «Толпаром» (Уфа). «Автомобилист» проведёт свой первую встречу на новой арене 10 марта с ЦСКА.