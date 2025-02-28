Вице-президент КХЛ высказался об играх между клубами Запада и Востока МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался об играх между клубами Западной и Восточной конференций МХЛ.

«Идея витала давно. В первую очередь проблематичными для клубов были бюджеты, они отличаются от бюджетов КХЛ. Сложно сделать такой же формат проведения, у нас 38 команд. Решили добавить матчи именно конкурентные: топ будет играть только с топом другой конференции. Это придаст интриги, да и сколько лет молодёжка встречается только в полуфинале. Такое ощущение, что они вообще из другой страны приезжают: только видео можно посмотреть, нельзя ощутить. Может быть, будет немного попроще

Для болельщиков будет интересно сравнить «Динамо» с «Ирбисом» или «Авто» — со «Спартаком». Каждый год задают много вопросов, кто сильнее — Запад или Восток. Такие матчи, возможно, дадут ответ на определённом периоде чемпионата. Интересно сделать какие-то выводы: Кубок вызова — одно мероприятие, регулярный чемпионат — другое», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

28 января 2025 года Совет директоров КХЛ утвердил изменения, направленные на увеличение количества матчей в OLIMPBET чемпионата МХЛ. Начиная с сезона-2025/2026, в календаре каждого клуба дополнительно появятся от четырёх до шести игр с соперниками из другой конференции.