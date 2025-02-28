Первый матч на «УГМК Арене» в Екатеринбурге между «Авто» и «Толпаром» собрал 6603 зрителя
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Новая «УГМК Арена» в Екатеринбурге приняла первый матч в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ между местным «Авто» и уфимским «Толпаром» (3:4 Б). Игру посетили 6603 зрителя при ограничении в семь тысяч.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Б
Толпар
Уфа
1:0 Белых (Кузьмин, Куляш) – 11:24 (5x5) 1:1 Загребин (Шафиков) – 20:11 (5x5) 2:1 Тарасов (Кузьмин, Гамзаков) – 37:12 (5x4) 2:2 Жаровский (Хафзетдинов, Пыхтин) – 37:52 (5x5) 3:2 Куляш (Кузьмин, Коляда) – 41:07 (5x5) 3:3 Бабенко (Кольцов, Пыхтин) – 51:38 (5x3) 3:4 Бабенко – 65:00
Отметим, что этот матч стал тестовым перед официальным открытием арены. Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК Арене» состоится 10 марта 2025 года, в этот день «Автомобилист» примет ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Строительство «УГМК Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч – на концертных мероприятиях.
Комментарии
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