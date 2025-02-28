Первый матч на «УГМК Арене» в Екатеринбурге между «Авто» и «Толпаром» собрал 6603 зрителя

Новая «УГМК Арена» в Екатеринбурге приняла первый матч в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ между местным «Авто» и уфимским «Толпаром» (3:4 Б). Игру посетили 6603 зрителя при ограничении в семь тысяч.

Отметим, что этот матч стал тестовым перед официальным открытием арены. Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК Арене» состоится 10 марта 2025 года, в этот день «Автомобилист» примет ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Строительство «УГМК Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч – на концертных мероприятиях.